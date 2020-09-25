Санкт-Петербург, 25 сентября, 2020, 18:25 — ИА Регнум. По просьбе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова принято решение включить Северную столицу в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дарья Драй ИА REGNUM Большеохтинский мост. Санкт-Петербург

Как сообщили в Смольном, об этом стало известно 25 сентября на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое провел вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

В обоснование своего предложения губернатор Петербурга напомнил, что по указам президента к 2024 году следует увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих всем нормативным требованиям, до 85%.

«Для достижения этой цели необходимо дополнительное финансирование из федерального бюджета. В бюджетах Санкт-Петербурга и Ленинградской области средств для достижения этих целей недостаточно», — сказал Беглов.

В свою очередь Марат Хуснуллин сообщил, что стратегическое решение на этот счет уже принято, и сейчас необходимо «утвердить стратегию развития всего петербургского транспортного узла, всей агломерации». На это вице-премьер отвёл срок в полтора месяца.

Как подчеркивают в Смольном, транспортный комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области имеет федеральное значение, поскольку обслуживает грузопотоки внутри страны и обеспечивает внешнюю торговлю России.

Расходы на транспортную отрасль Петербурга в 2020 году составляют 85,4 млрд рублей, что составляет 12,5% расходной части городского бюджета.

В правительстве Ленинградской области, в свою очередь, отмечают, что проекты комплексной программы транспортного и дорожного развития агломерации Петербурга и Ленобласти будут ранжированы по значимости и финансированию на период до 2024 года.

Зампредседателя правительства Ленобласти Михаил Москвин доложил о том, что в этом году дорожники Ленобласти уже выполнили часть ремонтов, ранее запланированных на 2021 и 2022 годы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Марат Хуснуллин предложил региону готовить обращение в Минтранс для получения федерального софинансирования на оплату этих работ», — отметили в пресс-службе правительства Ленобласти.