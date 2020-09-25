Москва, 25 сентября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. В случае, если в РФ снова введут режим жестких ограничений из-за распространения коронавируса, то, скорее всего, последствия таких мер будут мягче, чем это было весной 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Побег

«В случае введения повторных ограничений Россия едва ли столкнётся с незнакомой ситуацией. Скорее, последствия будут даже мягче, ведь значительно ослабнет спонтанная паника, люди будут следовать известным процедурам и правилам, — сказал эксперт. — С другой стороны, скорее всего ограничения будут активно саботироваться. Российское общество не сильно впечатлено текущим ростом смертности и практично опасается полного исчезновения доходов куда больше самого заболевания».

Для экономики России, как пояснил Григорьев, ограничения обернутся падениями в дополнительные проценты ВВП, переносом контрактов и сворачиванием проектов.

«Но, вероятно, компании, успевшие так или иначе цифровизоваться, смогут извлечь из этого выгоду, забрав часть рынка более консервативных конкурентов», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был озвучен предположительный процент потерь российской экономики в случае введения новых ограничений.