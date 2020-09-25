Калуга, 25 сентября, 2020, 17:36 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 человек за последние сутки, сообщает 25 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 40 подтвержденных случаев инфекции.

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Всего в регионе подтверждены 8 тыс. 958 положительных результатов тестов, 1 тыс. 409 человек находятся на лечении, 7 тыс. 475 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (398), в Обнинске (158), в Людиновском районе (124), в Боровском районе (123), в Дзержинском районе (76) и Козельском районе (70).