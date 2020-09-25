Пекин, 25 сентября, 2020, 17:21 — ИА Регнум. 25 сентября в рамках 13-го тура китайской Суперлиги 2020 «Шанхай СИПГ» одержал минимальную победу над «Бэйцзин Гоань» со счетом 1:0. Единственный мяч на 44-й минуте матча забил 34-летний бразильский экс-форвард «Зенита» Халк, реализовав пенальти. Этот гол стал для футболиста шестым в сезоне во всех турнирах.

Кирилл Венедиктов Халк

Одержав 10-ю победу и набрав 32 очка, «Шанхай СИПГ» укрепился на первой строчке группы B. «Бэйцзин Гоань» с 25-ю баллами осталась на второй позиции.