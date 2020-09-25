Донецк , Ростовская область, 25 сентября, 2020, 17:12 — ИА Регнум. В Ростовской области загорелся школьный автобус. В ряде интернет-изданий сообщается, что во время происшествия в транспорте находились дети. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, передаёт ИА REGNUM 25 сентября.

Kurganobl.ru Школьный автобус

В региональном управлении МЧС России уточнили, что сообщение о возгорании автобуса ПАЗ в Донецке поступило в 8:05 мск. Чуть более десяти минут понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар на площади 20 кв. метров.

По некоторым данным, Водитель автобуса остановил транспорт и провёл эвакуацию школьников.

«Все обстоятельства произошедшего будут устанавливаться. По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — пояснили в региональном управлении СКР.