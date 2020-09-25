Москва, 25 сентября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обратился к властям США с предложением принять комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности. Соответствующее заявление российского лидера распространила 25 сентября пресс-служба Кремля.

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Путин отметил, что риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере является одним из основных стратегических вызовов современности, и особая ответственность за её предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности.

«В этой связи хотели бы вновь обратиться к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке наших отношений в сфере использования информационно‑коммуникационных технологий», — сказал президент России.

В первую очередь, по мнению Путина, Москве и Вашингтону необходимо восстановить полномасштабный двусторонний регулярный межведомственный диалог по ключевым вопросам информационной безопасности на высоком уровне.

Также, по его словам, следует поддерживать непрерывную работу каналов связи между компетентными ведомствами двух стран по линии центров по уменьшению ядерной опасности, групп оперативного реагирования на компьютерные инциденты и высокопоставленных представителей структур, связанных с вопросами обеспечения национальной, в том числе информационной, безопасности.

Путин считает, что Россия и США должны совместно разработать и заключить межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в информационном пространстве по аналогии с действующим советско-американским соглашением от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.

Кроме этого, российский лидер предложил американской стороне «во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием информационно‑коммуникационных технологий и высокотехнологичных методов».

«Призываем США дать ход российско‑американскому профессиональному экспертному диалогу по вопросам международной информационной безопасности, не делая его заложником наших политических разногласий», — отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что все указанные меры направлены на повышение уровня доверия между Москвой и Вашингтоном, обеспечение безопасности и процветания народов двух стран и могут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве.