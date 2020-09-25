Москва, 25 сентября, 2020, 16:56 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР намерены предложить поправку в Налоговый кодекс о нулевой ставке НДФЛ для граждан, чьи доходы составляют ниже 20 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Мы предложили установить планку…, ниже которой если гражданин в месяц получает, то он должен быть освобожден от подоходного налога», — цитирует News.ru замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в октябре планирует обсудить законопроект о ставке НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Таким образом, в России делается первый шаг к прогрессивной шкале НДФЛ. Поправка ЛДПР предлагается ко второму чтению инициативы.