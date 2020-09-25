Обнинск, Калужская область, 25 сентября, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Дистанционная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и обнинской Технической академией Росатома состоялась 24 сентября в рамках 64 сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщили ИА в пресс-службе АНО ДПО «Техническая академия Росатома».

Rosatomtech.ru Дистанционная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между МАГАТЭ и Технической академией Росатома

Соглашение расширило договоренности в области неэнергетических применений ядерных и радиационных технологий. Среди 45 центров сотрудничества МАГАТЭ по всему миру Техническая академия Росатома в Обнинске стала единственным центром, сотрудничающим сразу с тремя департаментами МАГАТЭ.

В 2019 году Технической академии Росатома был присвоен статус «Центра сотрудничества МАГАТЭ». В Обнинске, где располагается штаб-квартира Технической академии, сконцентрированы научно-технические компетенции и материальная база в области мирного применения ядерных технологий. До 2026 года Госкорпорацией «Росатом» запланированы мероприятия по созданию в Обнинске инновационного-научного центра. Его основными направлениями станут исследования в области производства изотопов, радиофармацевтики, ядерной медицины и других неэнергетических применений.

На платформе Международного агентства по атомной энергии Российская Федерация занимает лидирующую позицию в области подготовки кадров для развития инфраструктуры атомной энергетики стран-новичков. Различные международные и региональные учебные мероприятия в формате школ, курсов и научных визитов проводятся в обнинской Технической академии Росатома с 2011 года.

«Техническая академия Росатома готова внести свой вклад и усилить поддержку со стороны МАГАТЭ государствам-членам, особенно тем, которые рассматривают возможность создания национальных Центров ядерной науки и технологий», — сказал ректор Технической академии Росатома Юрий Селезнёв.