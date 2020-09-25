Москва, 25 сентября, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Танковые экипажи Вооруженных сил России и Абхазии в ходе учений «Кавказ-2020» отработали тактический прием «танковый трезубец», сообщает 25 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Танк на учениях

Видеоролик с демонстрацией этого тактического приёма опубликован на странице Минобороны России в YouTube.

«Танковый трезубец» сочетает применение насыпного вала как полевого укрытия для танков с поражением целей из танковых пушек и пулеметов.

Напомним, такой тактический приём был выработан в ходе боевых действий на территории Сирии, где незаконные вооруженные формирования активно и массово применяют противотанковые управляемые ракеты.