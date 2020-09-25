Чебоксары, 25 сентября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В Чувашии — новый военный комиссар республики. Сегодня, 25 сентября, Бахтиёр Холиков был представлен главе Чувашии Олегу Николаеву, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Cap.ru Бахтиёр Холиков

Бахтиёр Холиков с февраля 2020 года работал в военном комиссариате республики в качестве заместителя. Назначен на должность военного комиссара Чувашской Республики приказом министра обороны РФ от 15 июля 2020 года, к должностным обязанностям приступил 23 сентября.

Холиков — выпускник Воронежского военного авиационного инженерного училища и военной академии.

Напомним, ранее в течение 13 лет военный комиссариат Чувашии возглавлял Александр Мокрушин. Под его руководством республиканский военкомат два года подряд удостаивался первого места среди военных комиссариатов второго разряда Центрального военного округа за высокие показатели при подготовке граждан к военной службе, организацию и проведение призыва граждан.