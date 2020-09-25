Санкт-Петербург, 25 сентября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Живописные берега рек Охта и Оккервиль на востоке Петербурга наконец приведут в порядок, опираясь на идеи жителей. Презентация проекта благоустройства состоится уже в понедельник, 28 сентября, сообщили в Смольном.

Владислав Краев ИА REGNUM Берег реки Оккервиль

Проект родился после серии проектных сессий с жителями района. Финансирование на него выделят в рамках «Твоего бюджета», который стартовал в феврале 2020 года.

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Администрация Красногвардейского района предложила для благоустройства территорию левого берега Охты — от моста Шаумяна до Уткина моста ‑ и оба берега Оккервиля — от Уткина моста до Заневского моста. Нашелся и инвестор — инвестиционно-строительный холдинг AAG. Общий бюджет проекта составит не менее 100 млн рублей, половину из которых выделит город, половину — частная компания.

Горожане, активисты, эксперты, проектировщики, представители местных сообществ, районная и городская власть, локальный бизнес и инвесторы в рамках «Твоего бюджета» могут заняться так называемым соучаствующим проектированием.

На встречах соучаствующего проектирования пользователи территории обсуждают, какой она должна быть, предлагают, что нужно сохранить, изменить или добавить, а от чего лучше избавиться. Сессии проводятся до создания проекта, этим такой подход отличается от общественных слушаний, на которых горожане могут внести небольшие изменения в уже созданный и чаще всего согласованный проект благоустройства.

С февраля по май Центр гуманистической урбанистики Европейского университета и архитектурное бюро MLA+ провели предпроектные исследования, а с мая по июль — семь сессий соучаствующего проектирования с петербуржцами, экспертами, проектировщиками и чиновниками, на которых обсуждали, как должны выглядеть берега Охты и Оккервиля. Результаты оформили в Концепцию развития берегов Охты и Оккервиля.