Петрозаводск, 25 сентября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Во всех районах и городских округах Республики Карелия начался отопительный сезон, заявил 25 сентября глава региона Артур Парфенчиков, уточнив, что остались «точечные вопросы», их решают ресурсоснабжающие и обслуживающие организации на местах.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

По его словам, в этом году на подготовку к зиме региональными властями было выделено 1,7 млрд рублей. Большой объем работ выполнило предприятие «КарелКоммунЭнерго», которое отвечает за теплоснабжение в 14 муниципальных образованиях.

Так, в десяти районах заменено 37 км тепловых сетей, к концу ноября планируется завершить перевод дизельной котельной №2 в Кеми на уголь, в результате ее работа станет безубыточной, а в котельных восьми районов установлено 32 резервных источника электроэнергии и многое другое.

«Наряду с модернизацией котельных и теплосетей мы проводим масштабную работу по повышению энергоэффективности республиканских и муниципальных учреждений. В результате экономия уже составила более 12 млн рублей», — уточнил Парфенчиков.

Следующим этапом должно стать утепление жилого фонда, резюмировал глава региона.

Добавим, что в Петрозаводске в наступающие выходные будет солнечно, температура воздуха днем +18…+20 градусов. С понедельника похолодает до +13…+16 градусов. Осадков не ожидается.