Брюссель, 25 сентября, 2020, 16:03 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель рассказал об итогах своего визита на Украину. Заявление политика опубликовано на официальном сайте Европейского союза.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Месье, же не манж па сис жур!

«Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — ИА REGNUM), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат: лучший способ для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны», — сообщил Боррель.

Он отметил, что Украина остаётся одной из приоритетных стран для ЕС. Ей продолжат оказывать поддержку, однако размер поддержки связан с укреплением борьбы с украинской коррупцией.

Боррель добавил, что темп реформ на Украине замедлился. На этот процесс повлияла отставка правительства «реформаторов» в марте 2020 года.

«При этом президент Зеленский продолжает оставаться источником надежды: граждане всё ещё ожидают от него реформы и обещанные изменения, ради которых он был избран», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономист Сергей Фурса интерпретировал слова Борреля как призыв к украинской власти «вести себя прилично».