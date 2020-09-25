Москва, 25 сентября, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Рубль 25 сентября снова теряет вес. Против «россиянина» играет сразу несколько факторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Это снижающаяся в цене нефть, глобальное бегство от рисков, пока в мире разворачивается вторая волна коронавируса, и натиск доллара на мировом валютном рынке. На таком фоне у рубля практически нет точек опоры.

Доллар США к середине дня достигал отметку 77,75 руб. и может закрепиться в итоге в пределах 77−78 руб. Это высоко даже для «американца», но сейчас именно такая конъюнктура.

Евро днем взлетал до 90,56 руб. — это новый максимум, и по итогам недели вполне может закрепиться выше 90,35 руб.

Увидим ли мы это осенью евро по 100 рублей? На волне эмоций — может быть, но ни фундаментальных, ни технических факторов, подводящих к этому, пока нет», — считает эксперт.

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