Пусан, Южная Корея, 25 сентября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Renault Samsung Motors временно приостановит работу завода, расположенного в Пусане. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

TuRbO_J Автомобиль Renault

По их словам, завод будет закрыт с 25 сентября по 18 октября в связи с вялыми продажами автомобилей и увеличением запасов.

Известно, что августе текущего года объём продаж пяти крупных компаний страны, таких как Hyundai, KIA, SsangYong, Renault Samsung и Chevrolet, на внутреннем рынке сократился на 5,6%, до 111 тыс. автомобилей.

Напомним, что с 16 по 21 сентября другой южнокорейский автопроизводитель KIA Motors приостанавливал работу своих заводов в Кванмёне в связи с выявлением коронавируса у 11 сотрудников.

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