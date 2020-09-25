Токио, 25 сентября, 2020, 16:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 25 сентября впервые провели телефонный разговор, сообщает информационное агентство Kyodo.

VOA Ёсихидэ Суга

Премьер-министр Суга отметил, что отношения Японии и Индии укрепились за время пребывания на посту премьер-министра Синдзо Абэ. Оба политика выразили желание продолжать сотрудничество в разных областях.

В ходе переговоров Моди и Суга пришли к соглашению о важности концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Они отметили экономический прогресс, достигнутый в партнёрстве между двумя странами.

Кроме того, политики обсудили развитие высокоскоростных поездов в Индии и обмен высококвалифицированными кадрами.

Моди пригласил Сугу в Индию в рамках ежегодной встречи лидеров двух стран. Суга приедет в Индию после улучшения ситуации с распространением коронавируса.