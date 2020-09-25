Москва, 25 сентября, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Правительство России запретило размещение центров детского досуга на цокольных и подвальных этажах зданий.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В правилах противопожарного режима в России, опубликованных на портале правовой информации, говорится о запрете на использование подвальных и цокольных этажей зданий для организации детского досуга. В документе пояснили, что имеются в виду детские развивающие центры, развлекательные центры, а также залы для торжественных, праздничных и спортивных мероприятий.

Также помещения для детского отдыха и оздоровления нельзя размещать в мансарде здания, не обладающей нужной степенью огнестойкости.

Правила вступают в силу с 1 января 2021 года.