Москва, 25 сентября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. В качестве мер по предотвращению заражения коронавирусом и ОРВИ необходимо избегать посещения многолюдных мест и излишних поездок. Об этом говорится в рекомендациях, выпущенных пресс-службой Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках в метро

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"Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали надевать маску или использовать иные подручные защитные средства, а при кашле и чихании — прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками.

Роспотребнадзор также призвал соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и не прикасаться к глазам, носу и рту.