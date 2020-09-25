Берлин, 25 сентября, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Прогнуться под американцев было быдля Германиинетольконакладно, нои недальновидно, после ноября2020 года СШАбудет не до чужого газоснабжения и не до Украины, потому что «украина» накроет их собственный дом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 сентября, комментируя высказывания главы МИД Сергея Лаврова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Суверенитет

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что участникам дискуссий вокруг «Северного потока», которые допускают остановку проекта из-за «отравления» Алексея Навального, «пора успокоиться», а завершение проекта для Германии «теперь является делом чести».

« Полностью согласен с министром Лавровым: осуществление «Северного потока — 2» является для Германии делом чести. Это только кажется, что американско е иго сбросить невозможно. Русская поговорка гласит: «Глаза страшатся, а руки делают!». Именно так правительство ФРГ, немецкие предприниматели и предприниматели из других европейских стран, связанные со строительством «Северного потока — 2» или рассчитывающие на его мощности для развития своего бизнеса, должны поступить сегодня.

Поступить противоположным образом, прогнуться под американцев было бы не просто накладно в денежном смысле, но — недальновидно. Это сейчас они такие «мощные» и «страшные», а после предстоящего ноября ситуация поменяется, им будет уже не до чужого газоснабжения и не до Украины — «украина» накроет их собственный дом.

В этой ситуации надо не просто ещё раз хорошенько просчитать все плюсы и минусы от осуществления «Северного потока — 2» и от отказа от него, но надо подумать именно о международном авторитете Германии, о национальной чести. Можно пойти на поводу у американцев, но ведь ведут-то они, да и сами идут в пропасть.