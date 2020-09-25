Париж, 25 сентября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Четыре человека ранены в результате атаки недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

Rama Скорая помощь. Франция

Как передает Agence France-Pressе, недалеко от старого расположения редакции Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа двое нападавших нанесли ножевые ранения четырем прохожим, двое из которых сейчас находятся в реанимации. Нападавшим удалось скрыться, их разыскивают экстренные подразделения французской полиции.

Префектура Парижа просит жителей города избегать посещения района, пока там ведется расследование.

Напомним, 2 сентября Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, в 2015 году спровоцировавшие теракт в редакции. Публикация была приурочена к началу судебного процесса над 14 предполагаемыми сообщниками террористов, который будет проходить в Париже до 20 ноября.