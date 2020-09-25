Ярославль, 25 сентября, 2020, 13:52 — ИА Регнум. В Ярославле в историческом центре, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, началась установка новых дорожных ограждений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Три вида заборов в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Ярославле

Заборы выполнены из оцинкованной стали. Их устанавливают на Красной площади, Первомайской улице, Красном съезде. На Красной площади это уже третий вид заборов: друг с другом соседствуют чугунная ограда, чёрные стальные заборы и оцинкованные блестящие.

Установка заборов

«В зоне ЮНЕСКО нужны более эстетичные заборы, чем крест-накрест. Ни один памятник не сфотографируешь. Огромное количество заборов портит городскую среду. На Невском в Петербурге нет никаких заборов, хотя движение очень оживлённое. Ярославль и Петербург — два города, которые включены в России как ансамбли. В Ярославле разрабатывались единые требования к благоустройству, сейчас о них все забыли», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Красный съезд

Сейчас в Ярославле по заборам легко определить эпоху того или иного градоначальника. Чугунные заборы ставились при Викторе Волончунасе при подготовке к Тысячелетию, чёрные заборы с гербом города привёз из Сергиева Посада мэр Владимир Слепцов. Выходец из подмосковных Люберец Владимир Волков украсил объект Всемирного наследия утилитарными блестящими оградками в стиле федеральных трасс. Примечательно, что новые заборы являются подарком Москвы.

Красная площадь

«Работы по замене дорожных ограждений на более современные проводятся в соответствии с соглашением между мэрией города Ярославля и федеральным казённым учреждением «Повышение безопасности дорожного движения» города Москвы. Новые ограждения полностью оцинкованные, срок их эксплуатации намного дольше. Замена проходит в местах концентрации ДТП и на объектах, которые попали в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», для повышения уровня безопасности пешеходов. Все места согласованы с региональным управлением ГИБДД и департаментом городского хозяйства мэрии Ярославля», — приводит официальный сайт мэрии слова и.о. директора агентства по муниципальному заказу ЖКХ Глеб Масленцев.

В Ярославле в этом году планируется установить 10 километров таких заборов.