Москва, 25 сентября, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило новую редакцию госпрограммы развития Арктической зоны РФ на 2021−2024 годы. Об этом сообщается на сайте министерства.

М. Иванов. rus-arc.ru Белый медведь около построек, о. Гукера, ЗФИ

Так, затраты на реализацию госпрограммы составят 22,6 млрд рублей. В результате реализации программы объём внебюджетных инвестиций в экономику Арктики составит 490 млрд рублей, всего будет создано 28,5 тыс. рабочих мест.

«Соответственно запуск создаваемых инвестпроектов даст стимул для социального развития территорий», — говорится в сообщении.

Также ожидается, что в ходе реализации мероприятий доля валового регионального продукта, произведенного в Арктической зоне РФ, в суммарном валовом региональном продукте регионов страны составит 7,2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что сейчас идёт подготовка системы преференций по Арктической зоне. Соответствующий законопроект разбит на две части.

Первая — проекты по добыче углеводородного сырья, вторая часть — проекты в области углеводородного сырья на шельфе, производство сжиженного природного газа, газохимия и другие недобычные проекты. Данная система преференций даст толчок развитию Арктической зоны.

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