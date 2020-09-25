Курган, 25 сентября, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Председателем Курганской областной думы седьмого созыва 25 сентября 2020 года был избран Дмитрий Фролов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Пресс-служба Курганской областной думы Дмитрий Фролов

Для тайного голосования была внесена лишь одна кандидатура. Таким образом Дмитрий Фролов будет возглавлять региональный парламент второй созыв подряд.

«У нас нет времени на раскачку — на отдых после напряженной избирательной кампании. На рассмотрении Думы уже находятся 30 проектов законов, которые предстоит принять. Приоритетом нашей повестки на ближайшие два месяца будет главный финансовый документ — проект закона «Об областном бюджете на 2021 год», — поставил перед депутатами задачи на первом заседании Курганской областной думы спикер Фролов.

Напомним, новый созыв Курганской областной думы был избран 13 сентября 2020 года. Региональный парламент состоит из 34 депутатов: 17 избираются по единому избирательному округу, или по спискам; остальные 17 — по одномандатным округам.

По итогам голосования в новом составе Курганской облдумы у представителей «Единой России» 27 мандатов, КПРФ — три, ЛДПР — два, по одному мандату у депутатов от Партии пенсионеров и «Справедливой России».