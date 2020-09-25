Москва, 25 сентября, 2020, 13:19 — ИА Регнум. Российское руководство пока не обсуждает введение более серьёзных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил 25 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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Представителя Кремля спросили, потребуются ли в стране более строгие ограничения. «Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», — ответил Песков.

Он констатировал, что определенный рост числа инфицированных есть. Однако ранее в Москве и регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения, которые позволяют контролировать эпидемию.

Песков добавил, что выявление большего количества новых случаев болезни должно заставить людей быть аккуратнее и проявить больше заботы к близким.

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