В Кремле пока не видят нужды в усилении ограничений из-за пандемии
Москва, 25 сентября, 2020, 13:19 — ИА Регнум. Российское руководство пока не обсуждает введение более серьёзных ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил 25 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Представителя Кремля спросили, потребуются ли в стране более строгие ограничения. «Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет», — ответил Песков.
Он констатировал, что определенный рост числа инфицированных есть. Однако ранее в Москве и регионах были приняты меры по мобилизации системы здравоохранения, которые позволяют контролировать эпидемию.
Песков добавил, что выявление большего количества новых случаев болезни должно заставить людей быть аккуратнее и проявить больше заботы к близким.
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