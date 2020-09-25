В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»
Киев, 25 сентября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве. Мероприятие транслировалось на странице СНБО в социальной сети Facebook.
Данилов признал, что в данный момент Украина не может обеспечить надёжную блокировку «ВКонтакте», поскольку создатели социальной сети постоянно меняют прокси-серверы.
Данилов также призвал жителей Украины добровольно перестать пользоваться российской социальной сетью и пригрозил тем, кто не подчинится решению украинского государства.
Напомним, Украина запретила российские социальные сети, а также ряд сервисов ещё в 2017 году во время президентства Петра Порошенко. Позже политику предшественника продолжил президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины заявили, что обратятся к владельцам крупнейших магазинов приложений с просьбой убрать приложение «ВКонтакте» из общего доступа.
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