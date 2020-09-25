Сеул, 25 сентября, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Hyundai представила концепт салона своих будущих электрокаров бренда Ioniq. Фото салона обнародовала пресс-служба компании.

Пресс-служба Hyundai Концепт салона будущих электрокаров бренда Ioniq

Concept Cabin был разработан Hyundai при участии специалистов из LG. Концепт показывает дальнейшую эволюцию электрокаров корейского автопроизводителя.

«Концептуальная кабина Ioniq — это единственный в своем роде и беспрецедентный подход к повышению качества обслуживания клиентов, поскольку она может быть адаптирована к различным потребностям и образу жизни», — сообщил исполнительный вице-президент и директор по глобальному маркетингу Hyundai Motor Company Вонхонг Чо.

В салоне на потолке установлен изогнутый OLED-экран размером 77 дюймов, на котором можно одновременно нескольким пассажирам просматривать медиаконтент не мешая друг другу.

Ещё одним интересным решением в салоне стал специальный робот-пылесос. В авто также есть дезинфицирующие ультрафиолетовые лампы и приспособления для ухода за одеждой и обувью.

Предполагается, что первой моделью с таким салоном станет электрокроссовер Ioniq 5. Его официальная премьера состоится в 2021 году.

Ранее корейский автопроизводитель Hyundai создал спортивную модификацию седана Sonata под названием N Line.

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