Барнаул, 25 сентября, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) из-за коронавируса переходят на «опросный метод». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в рядах депутатов есть как контактировавшие с носителями SARS-CoV-2 персоналии, так и те, у кого нашли новый вирус.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем, чтобы не парализовать работу над актуальными законопроектами, алтайский спикер Александр Романенко утвердил список вопросов, по которым депутаты должны проголосовать опросным методом, пишет «Толк».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 сентября стало известно, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом. В тот же день алтайские законодатели известили, что очередная, 47-я сессия АКЗС перенесена.

Первые лица Алтайского края и Барнаула неоднократно были замечены на общественных мероприятиях без средств индивидуальной защиты. 19 сентября Александр Романенко, губернатор Алтайского края Виктор Томенко в сопровождении главы города Вячеслава Франка и спикера Барнаульской городской думы посетили несколько площадок, пообщались с горожанами и поздравили их с праздником — Днём рождения Барнаула. При этом, судя по фотографиям сайта АКЗС, маски они не надевали.