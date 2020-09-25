Нижний Новгород, 25 сентября, 2020, 11:42 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 25 сентября выявили 1060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 152 922 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

Так, в Нижегородской области выявили 168 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 121, в Самарской области — 111, в Саратовской области — 107, в Оренбургской области — 105, в Пензенской области — 91, в Удмуртии — 81, в Пермском крае — 74, в Кировской области — 60, в Башкирии — 36, в Мордовии — 34, в Чувашии и Татарии — по 25, в Марий Эл — 22.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 31 558 случаев, в Саратовской области — 14 966, в Ульяновской области — 14 892, в Оренбургской области — 12 336, в Самарской области — 11 220, в Пензенской области — 10 433, в Пермском крае — 9448, в Башкирии — 8592, в Чувашии — 8459, в Кировской области — 8171, в Татарии — 7112, в Мордовии — 6254, в Марий Эл — 4742, в Удмуртии — 4739.

Полностью выздоровели 125 686 жителей округа, за последние сутки выписаны 512 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1918 человек, за минувшие сутки скончались 15 жителей Поволжья, накануне сообщалось о 18 летальных случаях в округе.

Таким образом, в настоящее время в Поволжье борются с инфекцией 25 318 человек, число активных носителей коронавируса в округе за сутки увеличилось на 533 человека.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. В течение августа число выявляемых за сутки заражений коронавирусом превышало 800 случаев, постепенно увеличиваясь. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-Cov-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек, с этого дня число ежедневно выявляемых заражений колеблется в диапазоне от 1010 до 1062 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 сентября в России подтверждено 1 136 048 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7212 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России продолжает расти и составляет уже более 13,46%. Полностью выздоровели 934 116 жителей России, за сутки выписаны 4317 человек. 20 056 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 108 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 181 876 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 2787 человек.

Читайте также: В Поволжье выявили 1054 случая заражения коронавирусом за сутки