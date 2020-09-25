Белград, 25 сентября, 2020, 11:35 — ИА Регнум. 24 сентября специальный посланник президента США Ричард Гренель посетил озеро Газиводе, находящееся на границе Сербии и частично признанного Косово, откуда он написал пост в социальной сети.

RTS.rs Озеро Газиводе

Он опубликовал в Твиттере фотографию озера Газиводе, где на плотине висит табличка с надписью «озеро Трамп». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Как назвать озеро, которое является серьезным камнем преткновения в Косово и Сербии, несмотря на компромиссное предложение США об установлении экономических отношений для создания рабочих мест и развития региона… поэтому обе стороны согласились дать озеру новое имя: озеро Трамп», — написал Гренель.

Раннее 24 сентября сербы из Косово и Метохии установили эту табличку в знак признательности Трампу, который, как они утверждают, принёс мир в этот край.