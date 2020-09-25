Москва, 25 сентября, 2020, 11:10 — ИА Регнум. Около 50% московских компаний перевели своих сотрудников на удалённый режим работы. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Опустевшая Москва в период режима ограничений

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"Многие компании постепенно переходят на смешанный или полностью удаленный режим — по нашим данным, около половины столичных компаний предоставляют сотрудникам возможность работать удалённо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что столичное руководство рекомендует «по возможности» ускорить процедуру перевода сотрудников на удалённый режим работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 24 на 25 сентября выявили 7212 новых случаев коронавируса.