Оренбург, 25 сентября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области Роспотребнадзор отменил постановление об ограничениях в деятельности фитнес-центров в период коронавирусного режима. Возобновляют работу бассейны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бассейн

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По данным ведомства, ранее представители фитнес-индустрии обратились к и.о. прокурора области Андрею Вязикову и региональному Уполномоченному по защите прав предпринимателей Виктору Коршунову обратились представители фитнес-индустрии с просьбой посодействовать в решении вопроса о снятии ограничения.

С 25 сентября фитнес-клубы могут работать в штатном режиме, включая функционирование бассейнов.

В Управлении Роспотребнадзора по региону корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что постановление Главного санитарного врача Натальи Вяльциной от 23 марта 2020 года «О введении ограничительных мероприятий» отменено.

Теперь свою работу могут возобновить не только бассейны в фитнес-центрах, но и аквапарк, детские развлекательные площадки.