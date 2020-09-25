Симферополь, 25 сентября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Первая в России опреснительная установка будет построена в посёлке Николаевка Симферополя в Республике Крым. Об этом 25 сентября на заседании оперативного штаба по водоснабжению сказал Сергей Аксёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«В течение двух недель будет предложено федеральным правительством, Минпромторгом по поручению президента решение, связанное со строительством опреснительной установки. В городе Симферополе эта установка будет строиться в посёлке Николаевка. В стране таких проектов никто никогда не реализовывал, решение будет уникальное», — сказал Аксёнов.

До выстраивания технологии опреснения водоснабжение Симферополя будет производиться за счёт подземных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, Симферополь и ряд других крымских муниципалитетов живут в условиях ограничения водоснабжения с августа — вода подаётся по графикам, в отдельные районы воду просто привозят.