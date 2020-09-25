Москва, 25 сентября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В России отсутствует вторая волна коронавируса, а подъём заболеваемости является лишь продолжением первой волны. Об этом журналистам заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

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"Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет», — сказал Горелов.

По его словам, эпидемиологический процесс в России развивается в качестве продолжения первой волны коронавируса, которая началась в марте 2020 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России за сутки с 24 на 25 сентября выявлено 7212 новых случаев коронавируса.