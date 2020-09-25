Калуга, 25 сентября, 2020, 10:37 — ИА Регнум. Правительство Калужской области прогнозирует в трёхлетней перспективе устойчивый рост экономических показателей. Валовой региональный продукт, по оценке специалистов, вырастет на 2−3%, сообщает 25 сентября корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства экономического развития.

Admoblkaluga.ru

Наибольший вклад в валовой региональный продукт вносят промышленность (42%), торговля (12%), сельское хозяйство (5,7%), строительство (5,2%) и операции с недвижимым имуществом (6,8%).

Динамика роста промышленности после незначительного замедления в 2020 году восстановится и достигнет в 2021 году от 2,5% до 2,7%. Наибольшие резервы промышленного развития связаны с ростом инвестиций в основной капитал, освоением новых рыночных направлений. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2021 году, по прогнозам, составит 107,4−107,6% к 2020 году. По темпам роста производства молока Калужская область лидирует в России. За первые шесть месяцев 2020 года этот показатель достиг 113,5%. Прирост выпуска сельскохозяйственной продукции в предстоящие три года среднегодовыми темпами обозначен не менее 7−8%.

Динамичный рост инвестиций будет обеспечен вложениями в различных сферах, реализацией в области национальных проектов, а также строительством крупных социальных объектов и автомобильных дорог, протяженность которых к 2023 году должна увеличиться на 49,6−55,6 км. В 2020 году подписано восемь соглашений, по которым объем инвестиционных вложений составит порядка 20 млрд рублей. Объем оборота на малых предприятиях к 2023 году по базовому варианту увеличится на 16%, по целевому — на 22,5%. Акцент в работе с малым и средним бизнесом будет сделан на предоставление микрозаймов, поручительств, субсидий и продолжение реализации проекта по внедрению специального налогового режима «налог на профессиональный доход».

В 2021—2023 годах на рынке труда Калужской области будет происходить восстановление баланса спроса и предложения рабочей силы до уровня 2019 года. Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году составит 0,8−0,7%, в 2023 году — 0,6−0,5%, ежегодный рост заработной платы — 2−3%. В итоге достижение запланированных показателей гарантирует выполнение правительством Калужской области социальных обязательств перед гражданами, а также показателей развития региона, заложенных в национальных проектах и стратегических целях.