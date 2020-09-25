Москва, 25 сентября, 2020, 10:09 — ИА Регнум. В наземном транспорте Москвы — автобусах, электробусах и трамваях — появится бесплатный Wi-Fi. Об этом в своём Telegram-канале сообщил столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажир со смартфоном

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До конца 2020 года к беспроводному интернету сможет подключиться каждый пассажир. В наземном транспорте установят оборудование нового поколения, что позволит значительно увеличить скорость передачи данных.

Таким образом, москвичи и гости столицы с помощью скоростного Wi-Fi будут смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и переписываться с друзьями в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, на общественный Wi-Fi и доступ в интернет всех госучреждений Москвы в бюджета столицы заложено 18,5 млрд рублей.

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