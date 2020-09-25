Кемерово, 25 сентября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Подрядчика на реализацию первого этапа по созданию площади для проведения массовых мероприятий на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой ищет управление городского развития администрации Кемерово. Итоги тендера стоимостью свыше 1,3 млрд рублей подведут 2 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Кемерово

Реализацию первого этапа проекта победитель должен будет завершить до 30 июня 2021 года. Начальная цена контракта — 1 317 062 100 рублей. По нему предполагается аванс в размере 20%. Для участия в тендере необходимо обеспечение — 263 412 420 рублей. Финансировать стройку будет средствами бюджета Кемеровской области.

В технической документации уточняется, что площадь должна будет вмещать до 50 тыс. зрителей.

«Строительство площади с устройством на входах (выходах) трёх именных аркад по периметру ограждения площади. Аркады предусмотрены с навесами сложной архитектурной формы, встроено-пристроенными декоративными архитектурными элементами (МАФ). У каждой аркады встроенно-пристроённые здания контрольно-пропускных пунктов», — отмечается в документации.

Общая площадь участка под объект — 85 264 кв. м.