Ярославль, 25 сентября, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Ярославский Волковский театр перенёс открытие сезона на две недели. Как говорится в официальном сообщении, театр сделал это «следуя рекомендациям Роспотребнадзора».

Театр Волкова

Первый спектакль в новом сезоне состоится 16 октября. Большинство спектаклей перенесены на более поздние даты, чтобы зрители могли не сдавать билеты. Новые даты опубликованы на сайте театра. При этом часть спектаклей отменена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у нескольких артистов труппы были выявлены положительные тесты на коронавирус.