Пекин, 25 сентября, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC Group) представил официальный тизер спортивного купе GAC Enpulse. Изображение распространила пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба GAC Тизер спорткупе GAC Enpulse

Тизер стал своеобразным анонсом официальной премьеры модели на автовыставке в Пекине.

Изображение GAC Enpulse нечёткое, поэтому разглядеть хоть какие-то детали практически невозможно. Виден только стремительный силуэт авто с большими колёсами со спицами в виде звезды. Вероятно, что двери модели будут открываться вверх. В Китае новинка получит название Yingdong (переводится как «тень»).

Подробностей о новом авто китайский автопроизводитель пока не сообщил. Вероятно, что они будут раскрыты на дебюте загадочного шоу-кара в Пекине.

Напомним, в середине сентября текущего года автокомпания GAC Motor открыла в Нижнем Новгороде новый дилерский центр под названием «Автосалон152».

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