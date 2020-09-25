Глава поселения «не расстроен», что проиграл на выборах уборщице
Кострома, 25 сентября, 2020, 09:49 — ИА Регнум. Глава Повалихинского сельского поселения, проигравший выборы уборщице администрации Марине Угодской не жалеет о случившемся — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Чиновник надеется найти работу в районном центре — Чухломе, но пока не определился с направлением будущей деятельности. Результаты пятилетнего управления сельским поселением Локтев оценивает «удовлетворительно».
Напомним, должность главы Повалихинского сельского поселения в Чухломском районе Костромской области по результатам выборов выиграла Марина Угодская. Голоса за неё отдали 62% избирателей. Официальное вступление Угодской в должность состоится 1 октября.
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