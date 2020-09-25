Кострома, 25 сентября, 2020, 09:49 — ИА Регнум. Глава Повалихинского сельского поселения, проигравший выборы уборщице администрации Марине Угодской не жалеет о случившемся — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Угодская

«Я не расстроен результатами выборов. Люди проголосовали как хотели. Это справедливо. Почему не за меня голосовали? Это надо у них спросить», — пояснил свою позицию относительно результатов голосования Николай Локтев.

Чиновник надеется найти работу в районном центре — Чухломе, но пока не определился с направлением будущей деятельности. Результаты пятилетнего управления сельским поселением Локтев оценивает «удовлетворительно».

"Я найду новую работу. Кем хочу работать, пока не знаю. В районный центр, может, подамся. Подумаю ещё. Я управлял поселением 5 лет. Оцениваю работу удовлетворительно — решал проблемы людей по мере возможности», — добавил Локтев.

Напомним, должность главы Повалихинского сельского поселения в Чухломском районе Костромской области по результатам выборов выиграла Марина Угодская. Голоса за неё отдали 62% избирателей. Официальное вступление Угодской в должность состоится 1 октября.

Читайте также: Уборщица и водитель автобуса победили на выборах в Костромской области