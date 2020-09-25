Санкт-Петербург, 25 сентября, 2020, 09:29 — ИА Регнум. Выхода из станции метро на Театральную площадь Петербурга в непосредственной близости от исторической сцены Мариинского театра не будет. Об этом заявил в телеэфире губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр и стройплощадка метро

Градоначальник также подчеркнул историческое значение Театральной площади. Ранее, заметим, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев заявлял, что в здании исторической сцены появились трещины, а устройство вестибюля станции «Театральная» на площади может привести к необратимым разрушениям.

Беглов сообщил, что один наземный вестибюль станции будет расположен на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта. Место второго выхода должны определить специалисты, оповестил он в эфире телеканала «78». Беглов обещал, что при выборе обязательно будет учитываться мнение петербуржцев.

По его словам, сейчас начинается проходка второго перегонного тоннеля на глубине почти 50 метров.

Напомним, станция метро «Театральная» возводится долгие годы. «Театральная» должна продолжить «оранжевую» ветку метрополитена за действующей «Спасской», продолжившись затем на Васильевском острове станцией «Горный институт», которой тоже пока не существует. Проект сдали уже в 2012 году, но открытие «Театральной» не раз переносили, по последним данным, ее собираются ввести в 2025 году.

«Если возникнет аварийная ситуация, мы будем реагировать. Но сегодня любое продолжение строительных работ рядом со зданиями дает опасность потенциального разрушения. Поэтому я выступаю против выхода станции метро на Театральную площадь», — заявлял Валерий Гергиев.