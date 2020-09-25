Москва, 25 сентября, 2020, 09:19 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 25 сентября подписал указ, возобновляющий некоторые ограничения. Об этом глава столицы написал в личном блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Согласно документу, с 28 сентября «возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома», за исключением ряда случаев.

Кроме того, мэр рекомендует «перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы».

Указа продолжил действие ряда ограничений, в том числе на публичные и массовые мероприятия, работу кружков по программе «Московское долголетие», курение кальянов.

Органам власти Москвы предписывается усилить контроль за соблюдением санитарных требований.