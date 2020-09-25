Барнаул, 25 сентября, 2020, 09:02 — ИА Регнум. Министерство образования Алтайского края заявило об отсутствии в регионе социальной напряженности в вопросах организации бесплатного горячего школьного питания. Как передает корреспондент ИА REGNUM, эту информацию можно считать своеобразным ответом на выпады депутата Госдумы Геннадия Онищенко («Единая Россия»), который, являясь главой рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием, высказал неудовольствие тем, как организовано школьное питание в Алтайском крае, и посчитал необходимым направить в Алтайский край комиссию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко

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Не давая оценку самому заявлению парламентария, алтайские чиновники, в частности, пишут:

«Несмотря на то, что доля малокомплектных общеобразовательных организаций в регионе составляет более 60%, в каждой из них созданы условия для приема пищи, есть обеденные залы, горячее питание в них осуществляется в соответствии с данными Министерством просвещения РФ методическими рекомендациями».

Также в официальном сообщении регионального минобра отмечается, что по просьбам родителей барнаульских школьников изменено меню завтраков: добавлены мясо, запеканки и другие блюда.

«Таким образом, все необходимые условия для решения задач по организации бесплатного горячего здорового питания в регионе созданы, социальной напряженности нет»,— заявляют чиновники регионального министерства образования.

Такой ответ устроил далеко не всех, в комментариях в социальных сетях и телеграм-каналах обратили внимание на то, что Геннадий Онищенко назвал конкретные цифры: «из 1025 школ, работающих в крае, 700 школ ни по каким параметрам не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам», а сотрудники профильного ведомства прикрылись общими формулировками: «в соответствии с методическими рекомендациями», «приняты исчерпывающие меры по созданию условий для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков» и так далее.

Именно поэтому телеграм-канал valmars, к примеру, предложил своеобразное чиновничьи опровержение номинировать на премию «словоблудие года».

«Бодрый доклад чиновников алтайского минобразования о качестве школьного питания он (Геннадий Онищенко — прим.ИА REGNUM) громил конкретными цифрами: в 700 школах края оборудование в столовых — рухлядь; 238 школ не имеют соответствующих помещений и т.д. А родители жалуются, что детям не дают мяса.

Понятно, что наши чиновники обиделись. Ответ, видимо, рожали в муках, и он наглядно показывает, как же далеки они от народа. Вот, к примеру, господин Онищенко на всю страну ославил: алтайским школьникам не дают мяса. Нет бы взять и так же просто ответить: ошибочка, очень даже дают. Так нет же, наши пишут: «По просьбам родителей барнаульских школьников изменено меню завтраков. Добавлено мясо…» А с НЕбарнаульскими школьниками как же?!

Дальше узнаем: для муниципалитетов закуплено технологическое оборудование для школьных пищеблоков на 50 млн рублей… Только это много или мало, на сколько школ хватило этих денег, учитывая дороговизну оборудования?» — задаётся вопросом автор канала valmars.

Особую иронию общественники высказали в адрес заявления алтайского минобра, отметившего, что для «детальной проработки вопросов обеспечения всех школьников 1−4-х классов бесплатным здоровым горячим питанием проведён цикл вебинаров с участием органов исполнительной власти и руководителей системы образования», «создана межведомственная рабочая группа» и утверждена «дорожная карта».

"Ну, слава богу, хоть догадались напомнить: социальной напряжённости нет из-за «здорового питания». И вот смотрим на это всё и думаем: ДЛЯ КОГО это сказано? Ладно журналисты, они привыкли речи чиновников переводить на понятный русский. А вот рядовой родитель и тот же господин Онищенко — не расшифрует. И, кстати, мы не поняли: мясо-то будет у детей?» — иронизирует valmars.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нарекания по поводу организации горячего питания в алтайских школах возникали неоднократно. К примеру, после поручения президента России Владимира Путина обеспечить бесплатными обедами всех учеников начальной школы выяснилось, что те, кто учится в первую смену, питаются менее калорийно, чем те, кто приходит в школу к обеду.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко, заслушав доклад заместителя министра образования Алтайского края Ларисы Терновой, заявил: «Скоро на костре будете суп варить в школе». По его словам, такой плачевной ситуации нет ни в одном субъекте Российской Федерации.