«Словоблудие года»: что ответили алтайские чиновники на выпады Онищенко
Барнаул, 25 сентября, 2020, 09:02 — ИА Регнум. Министерство образования Алтайского края заявило об отсутствии в регионе социальной напряженности в вопросах организации бесплатного горячего школьного питания. Как передает корреспондент ИА REGNUM, эту информацию можно считать своеобразным ответом на выпады депутата Госдумы Геннадия Онищенко («Единая Россия»), который, являясь главой рабочей группы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием, высказал неудовольствие тем, как организовано школьное питание в Алтайском крае, и посчитал необходимым направить в Алтайский край комиссию.
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Не давая оценку самому заявлению парламентария, алтайские чиновники, в частности, пишут:
Также в официальном сообщении регионального минобра отмечается, что по просьбам родителей барнаульских школьников изменено меню завтраков: добавлены мясо, запеканки и другие блюда.
«Таким образом, все необходимые условия для решения задач по организации бесплатного горячего здорового питания в регионе созданы, социальной напряженности нет»,— заявляют чиновники регионального министерства образования.
Такой ответ устроил далеко не всех, в комментариях в социальных сетях и телеграм-каналах обратили внимание на то, что Геннадий Онищенко назвал конкретные цифры: «из 1025 школ, работающих в крае, 700 школ ни по каким параметрам не соответствуют самым элементарным требованиям по пищеблокам», а сотрудники профильного ведомства прикрылись общими формулировками: «в соответствии с методическими рекомендациями», «приняты исчерпывающие меры по созданию условий для технологической и инфраструктурной готовности пищеблоков» и так далее.
Именно поэтому телеграм-канал valmars, к примеру, предложил своеобразное чиновничьи опровержение номинировать на премию «словоблудие года».
Особую иронию общественники высказали в адрес заявления алтайского минобра, отметившего, что для «детальной проработки вопросов обеспечения всех школьников 1−4-х классов бесплатным здоровым горячим питанием проведён цикл вебинаров с участием органов исполнительной власти и руководителей системы образования», «создана межведомственная рабочая группа» и утверждена «дорожная карта».
"Ну, слава богу, хоть догадались напомнить: социальной напряжённости нет из-за «здорового питания». И вот смотрим на это всё и думаем: ДЛЯ КОГО это сказано? Ладно журналисты, они привыкли речи чиновников переводить на понятный русский. А вот рядовой родитель и тот же господин Онищенко — не расшифрует. И, кстати, мы не поняли: мясо-то будет у детей?» — иронизирует valmars.
Как уже сообщало ИА REGNUM, нарекания по поводу организации горячего питания в алтайских школах возникали неоднократно. К примеру, после поручения президента России Владимира Путина обеспечить бесплатными обедами всех учеников начальной школы выяснилось, что те, кто учится в первую смену, питаются менее калорийно, чем те, кто приходит в школу к обеду.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко, заслушав доклад заместителя министра образования Алтайского края Ларисы Терновой, заявил: «Скоро на костре будете суп варить в школе». По его словам, такой плачевной ситуации нет ни в одном субъекте Российской Федерации.