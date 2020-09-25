Токио, 25 сентября, 2020, 08:12 — ИА Регнум. Японская компания Infiniti представила новый семейный кроссовер QX60 Monograph. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Пресс-служба Infiniti Новый кроссовер QX60 Monograph

Актуальный QX60 популярный семейный кроссовер, он известен своим просторным салоном и удобными трехрядными сиденьями, говорится в сообщении. При этом в представленной новинке специалисты компании постарались сохранить пропорции QX60 Monograph, сделав модель более аэродинамичной.

Черная крыша контрастирует с насыщенным цветом кузова, создавая эффектный визуальный эффект. Стойки, крыша, переднее, боковое и заднее стекла — все это плавно соединяется, создавая панорамный вид в салоне.

Серийное производство QX60 следующего поколения начнется в 2021 году.

Ранее стало известно, что в России подорожали седаны Infiniti Q50. Начальная комплектация модели стала дороже на 20 тыс. рублей. Остальные версии Q50 подорожали на 30 тыс. рублей.

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