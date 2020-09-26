Путин на военных учениях «Кавказ-2020» — трансляция
Пресс-служба Кремля официально: 25 сентября Владимир Путин совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне «Капустин Яр» состоится основной этап стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Кавказ-2020».
Как сообщает Минобороны РФ, «в ходе проведения основного этапа подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами Республики Армениb, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан и Союза Мьянмы отработают совместные действия по отражению наступления, нанесению огневого поражения силам условного противника, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил».
Всего от вооруженных сил иностранных государств в розыгрыше практических действий на полигоне «Капустин Яр» будут задействованы до 1 тыс. военнослужащих.
В основу выполнения учебно-боевых задач будет положен опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы применения и способы действий соединений, воинских частей и подразделений, с учетом тактики действий подразделений вооруженных сил иностранных государств.
Розыгрыш практических действий войск (сил) будет осуществлен по нескольким тактическим эпизодам.
На начальном этапе в ходе ведения маневренной обороны с целью срыва наступления условного противника войска коалиционной группировки войск втянут его в «оперативный мешок» и остановят его продвижение. После чего замыслом действий предусмотрено нанесение массированного огневого удара для нанесения противнику максимальных потерь.
В целях задержки выдвижения оперативных резервов условного противника в глубине его обороны планируется применить оперативный и тактический десант, создав тем самым условия для проведения контрудара.
С завершением охватывающих фланговых ударов по двум сходящимся направлениям с целью окружения главных ударных сил «противника» группировкой в составе 58-й армии Вооруженных сил РФ и воинского контингента Армении по ним будет нанесен главный удар.
На другом направлении в контрударе планируется задействовать часть сил 20-й армии Вооруженных сил Российской Федерации, воинские контингенты Белоруссии и Китая.
В дальнейшем войска обороняющейся коалиционной группировки перейдут в наступление и завершат разгром его окруженной группировки.
В основном розыгрыше практических действий войск (сил) на полигоне «Капустин Яр» в составе коалиционной группировки войск будут выполнять задачи соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, часть сил 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, соединения Воздушно-десантных войск, бригада армейской авиации, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, беспилотной авиации, боевого, технического, тылового и медицинского обеспечения, воинские контингенты иностранных государств, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учения приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.
Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» проходят под управлением начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны РФ с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа — «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.
Всего к стратегическим командно-штабным учениям «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учениях, проводимых под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих.
В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.
В целях контроля за действими войск и результатами их огневого поражения для проведения основного этапа стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» на полигоне «Капустин Яр» создана многоуровневая система объективного контроля, включающая беспилотные летательные аппараты, видеокамеры и контрольные группы.
Размеры полигона «Капустин Яр» по фронту — шестьдесят километров, в глубину — сто двадцать километров, позволяют проводить межвидовые и совместные учения с применением всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин, артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, авиационного вооружения, в том числе бомб калибра до тысячи пятисот килограммов и оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер-М».
Предстоящая поездка Владимира Путина на полигон в Астраханскую область — одна из немногих за время пандемии коронавируса. В конце июля президент побывал в Крыму, а 14 сентября провел переговоры в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, с которым обсуждал в том числе и проведение совместных военных учений.
Для выполнения учебно-боевых задач в ходе учений «Кавказ-2020» использованы более 330 макетов мишеней, списанных образцов вооружения, военной техники, а также свыше 450 высокореалистичных (баннерных) мишеней.
Напомним, Минобороны РФ 24 сентября сообщало, что более 30 самолетов в ходе стратегических учений «Кавказ-2020» отработали нанесение массированного удара на полигонах в Астраханской области. Вылеты авиации осуществлялись с аэродромов, дислоцированных в Ростовской и Калужской областях.
Удары нанесли дальние бомбардировщики Ту-22М3 и фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-24М. Разведку целей в ходе учения осуществляли экипажи самолетов Су-24МР.
«В ходе нанесения авиационного удара экипажи дальней авиации действовали в составе пар, а летный состав бомбардировочной авиации Южного военного округа выполнял бомбометание в составе звена четырьмя самолетами», — сообщили в Минобороны РФ.
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов посетил объекты Черноморского флота России в Севастополе и Новороссийске.
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Для обозначения высокоскоростных бронеобъектов на полигоне «Капустин Яр» специально подготовлено полигонное оборудование, которое позволяет цели-макету двигаться со скоростью до 50 км/ч. Данное оборудование позволяет обучать военнослужащих ведению огня по скоростным, высокоманевренным целям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения танков, боевых машин с учетом опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике.
Всего для создания мишенной обстановки на полигонах изготовлено около 13 тысяч различных мишеней.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин прибудет в Ахтубинск и отправится на полигон Капустин Яр, где будет наблюдать за практическими учениями войск в рамках командно-штабных учений «Кавказ-2020». После учений Путин вылетит в Сочи.
Реактивная артиллерия мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) нанесла огневое поражение бронетехнике условного противника из более 20 реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», уничтожив более 15 бронеобъектов в ходе розыгрыша практических действий войск (сил) стратегического командно-штабного учения СКШУ «Кавказ-2020» на полигоне «Прудбой» под Волгоградом, сообщает Минобороны РФ.
По замыслу учения, огневой удар по бронированным машинам и критически важным огневым средствам наступающего противника на дальности свыше 20 км нанесли дивизионы самоходной артиллерии РСЗО «Торнадо-Г».
В ходе выполнения задачи артиллерийские подразделения совершили огневой налет и залпами реактивных установок уничтожили сосредоточенным огнем бронетехнику противника на опорных пунктах.
При проведении огневого налета РСЗО «Торнадо-Г» за 20 секунд обрушили на условного врага около 500 ракет, не оставив ему и единого шанса на восстановление боеспособности.
Видеоконтроль точности нанесения огневого поражения выполняли подразделения беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения ЮВО.
В рамках проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» отряд аварийно-спасательных судов Каспийской флотилии и корабли ВМС Исламской Республики Иран выполнили совместные действия по оказанию помощи надводному кораблю, условно получившему боевые повреждения, поиску и спасению находящегося в воде экипажа.
В учении приняли участие спасательное буксирное судно «СБ-738», рейдовые водолазные катера проекта 23 040 «РВК-946» и «РВК-933», в качестве аварийного объекта выступил ракетный корабль ВМС Ирана «Пейкан».
По замыслу учений ракетный корабль «Пейкан» подвергся атаке воздушных сил условного противника. В результате чего произошло возгорание на палубе и во внутренних помещениях. Для оказания помощи к нему вышел отряд спасательных судов Каспийской флотилии.
Буксир «СБ-738» выполнил подход к аварийному кораблю произвел подачу воды из лафетных стволов на верхнюю палубу. На борт была высажена аварийно-спасательная группа, которая ликвидировала очаг возгорания.
Также в ходе учения спасатели отработали задачу по поиску и спасению личного состава с затонувшего корабля с оказанием первой медицинской помощи пострадавшим.
В завершении учения экипажи кораблей России и Ирана отработали элементы и порядок буксировки аварийного судна.
Мотострелки российской военной базы 58 армии Южного военного округа в Южной Осетии уничтожила незаконные вооруженные формирования применив «Сирийский вал» в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне «Дзарцеми».
В ходе активной фазы учения батальонная тактическая группа перешла в наступление и разгромила группировку противника.
Мотострелки, используя новые огневые позиции для БМП, атаковали условного противника, прикрыв расчеты стрелков и пулеметчиков. В том числе был использован так называемый «Сирийский вал», который переломил ход боевых действий. В свою очередь танкисты заняли позиции по флангам и в ходе контрудара прорвали линию обороны противника, действуя тактикой танковых клиньев — охват и обход танками, продвигаясь вглубь обороны подразделений условного противника.
Подразделения резерва в горно-лесистой местности уничтожили заминированные автомобили, на которых террористы пытались прорваться из заблокированного района.
В розыгрыше практических действий войск принимало участие около 300 единиц военной техники, в их числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «Стрела», самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7В.
Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Южной Осетии привлечено до 1,5 тыс. военнослужащих.
В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» танкисты совместной группировки войск России и Республики Абхазии блокировали морские каналы снабжения незаконных вооруженных формирований (НВФ) международных террористических организаций.
Танковые экипажи России и Абхазии уничтожили цели, имитирующие надводные средства «противника», обеспечивающие доставку боеприпасов террористам.
Впервые на учении танкисты модернизированных танков Т-72Б3 применили тактический прием «танковый трезубец», который позволил экипажам боевых машин в кратчайшее время нанести максимальное огневое поражение надводным силам НВФ противника, находящегося в открытом море на удалении более 1 км. Уникальность примененного тактического приема заключается в незаметном и внезапном нанесении огневого поражения противнику из фортификационных укрытий и возможности быстрой смены огневых позиций по всей береговой линии фронта.
Одновременно с действиями военнослужащих танковых подразделений России и Абхазии на побережье силами совместной группировки мотострелковых, артиллерийских, ракетно — зенитных, специальных подразделений ПВО и Авиации в горах Абхазии отработаны задачи по блокированию наземных и воздушных каналов снабжения террористов, районов их действия с последующим уничтожением.
В СКШУ «Кавказ-2020» на территории Абхазии принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих разнородных сил двух стран и порядка 500 единиц различной военной техники, авиация 4 армии ВВС и ПВО ЮВО в составе вертолетов КА-52 «Аллигатор», МИ-8 и МИ-8АМТШ «Терминатор», зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия С-300, танки Т-72Б3, новейшие БТР-82АМ, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы «Сани», машины связи на базе БТР-80, вездеходы на шасси «КамАЗа» и др.
Иностранные военные атташе прибыли на полигон «Капустин Яр», где будут наблюдать за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020». Наблюдать за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020» будут аккредитованные в России представители военно-дипломатического корпуса. Всего 117 военных атташе из 70 стран, из них — 19 стран НАТО.
Владимир Путин прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где будет наблюдать за учениями «Кавказ-2020».
г. Ахтубинск удален от Астрахани на 292 км. Связь с областным центром осуществляется автомобильным, водным, железнодорожным и авиационным транспортом.
Ахтубинский район граничит на севере с Волгоградской областью, на востоке с Казахстаном, на западе с Черноярским, на юго-западе с Харабалинским и на юге с Енотаевским районами Астраханской области.
Ахтубинский район — северная часть Астраханской области, характеризуется однообразной плоской равниной с блюдцеобразными понижениями-западинами. Только русла древних водотоков и отдельные куполообразные высоты — соляные купола — нарушают выравненность района. Самая высокая точка района — соляной купол горы Большое Богдо — 149 м. В долинах рек Волги и Ахтубы простираются глубокие, но короткие овраги. Пойма в целом характеризуется крупно-гривистым рельефом, с озерами-старицами.
Источник: mo.astrobl.ru/
Путин и Шойгу на полигоне «Капустин Яр» следят за ходом учений «Кавказ-2020».
Официально: «Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ Владимир Путин наблюдет за ходом основного этапа стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области».
В рамках основного этапа учений подразделения Вооружённых Сил России совместно с воинскими контингентами Армении, Белоруссии, Китая, Пакистана и Мьянмы отрабатывают действия по отражению атаки, нанесению огневого поражения силам условного противника и переходу в наступление.
К выполнению учебно-военных задач привлечены военнослужащие 58 общевойсковой армии Южного военного округа, часть сил 20 общевойсковой армии Западного военного округа, соединения Воздушно-десантных войск, бригада армейской авиации, группировки ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, беспилотной авиации, боевого, технического, тылового и медицинского обеспечения, воинские формирования иностранных государств.
Президент России Владимир Путин вместе с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу прилетел в Астраханскую область, где на полигоне Капустин Яр будет наблюдать за основным этапом стратегических военных учений «Кавказ-2020».
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На полигоне Капустин Яр Российской Федерации проходит стратегическое командно-штабное учение «Кавказ‑2020». Батальонная тактическая группа 19 омбр действует в тесном взаимодействии с военнослужащими других стран многонациональной группировки войск, сообщает Минобороны Белоруссии. Белорусский контингент — один из самых многочисленных. В его составе более трехсот белорусских военнослужащих — мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики, подразделения обеспечения.
Экипажи малых ракетных кораблей Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии (КФл) успешно ликвидировали последствия применения условным противником оружия массового поражения (ОМП) в море в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».
Условный противник, используя радиоуправляемый дрон с подвешенной под ним капсулой с отравляющим химическим веществом, пытался совершить нападение на корабли КФл, находящиеся на рейде. Расчетами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат условного противника был уничтожен. Диверсию удалось предотвратить, однако отравляющее химическое облако вошло в зону действий корабельной группировки.
При обнаружении автоматическими газоанализаторами превышения содержания химических веществ в воздухе, экипажи были подняты по тревоге для проведения мероприятий по дезактивации зараженных участков.
По сигналу «Радиационная опасность» экипажи ликвидировали последствия применения противником ОМП путем специальной обработки корпуса и поверхностей кораблей дезактивационным средством. Для предотвращения непосредственного воздействия поражающих факторов на личный состав все боевые посты и командные пункты были загерметизированы.
Экипажи кораблей выполнили задачи с применением костюмов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.
К мероприятиям по РХБ защите было привлечено 100 процентов экипажей «Град Свияжск» и «Великий Устюг».
Минобороны РФ
В рамках тактических боевых розыгрышей стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» на полигоне «Алагяз» экипажи истребителей МиГ-29 Южного военного округа (ЮВО) и Су-30СМ Минобороны Армении уничтожили объекты и колонну военной техники условного противника.
В ходе практических действий летчики двух стран отработали сложные элементы летной подготовки — полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Выполнено около 50 электронных пусков неуправляемых ракет по бронетехнике и живой силе условного противника.
Летчики выполнили задачи в условиях применения условным противником средств радиолокационной борьбы, а также при возникновении внештатных ситуаций, отказе оборудования и аварийной посадке.
Кроме того, экипажи выполнили элементы сложного пилотажа в диапазоне высот от 1,5 до 3 тыс. метров на скорости от 300 до 800 км/час, в том числе боевые развороты, вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», петлю «Нестерова».
Розыгрыш практических боевых действий подразделений ЮВО и Вооруженных сил Армении проводится в период с 21 по 26 сентября с.г. под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-лейтенанта Тиграна Парваняна.
Особенностью СКШУ в этом году является его проведение в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Все участники находятся под наблюдением медицинских специалистов.
Российские военные впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Новые системы уничтожили выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника.
За действиями войск на полигоне наблюдает Владимир Путин.
Заявление президента РФ Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности в Госдуме назвали сильнейшей и своевременноц инициативой, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) не исключил переговоров по вопросам международной информационной безопасности между Федеральным собранием и Конгрессом, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.
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Российские военные в ходе стратегических учений «Кавказ-2020» применили опыт современных боевых действий, в том числе на территории Сирии, заявил 25 сентября начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге с иностранными военными атташе на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области.
«Сегодня на полигоне вы наблюдали розыгрыш эпизодов практических действий в зоне ответственности 58-й общевойсковой армии. В их основу положен опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирийской Арабской Республике, а также апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки новые способы действий войск и сил», — сказал Валерий Герасимов.
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В ходе финального этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области была впервые применена новейшая тяжёлая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка». Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Подробности в материале: На учениях «Кавказ-2020» впервые применили огнемётную систему ТОС-2