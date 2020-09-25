Москва, 25 сентября, 2020, 07:46 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по иску банка «Восточный» к торговому ЗАО «Юнипром», заложившему по крупному кредиту, в котором выступало поручителем, два нежилых здания в Москве. Стороны по спору на 1,52 млрд рублей заключили мировое соглашение, по которому банку выплатят 1,18 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Иск к компании, которая работает в сфере оптовой торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями с 2006 года, был обоснован долгом по кредиту от 2011 года. Заёмщиком по нему выступало ООО «Консалт групп», а «Юнипром» было поручителем.

Банк требовал взыскания задолженности в размере 19 770 400,87 доллара США (порядка 1,5 млрд рублей) и обращения взыскания на четырёхэтажное здание общей площадью 1052,8 кв. м по улице Угрешская, 2, стр 72 и здания площадью 2584,4 кв. м по той же улице.

В рамках мирового соглашения ответчик обязался до 28 мая 2029 года выплатить 1 183 890 254,45 рубля. В случае невыполнения условий или ухудшения состояния зданий-залога банк получил право обратиться в суд с иском о банкротстве «Юнипрома».