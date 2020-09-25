Вашингтон, 25 сентября, 2020, 04:44 — ИА Регнум. Власти США 24 сентября привели в исполнение смертный приговор в отношении чернокожего преступника, который на федеральном уровне был осужден за убийство 20-летней давности. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Кристофер Виалва, осужденный за убийство белой пары в 1999 году, был казнён в тюрьме в городе Терре-Хот (штат Индиана). Как отмечает агентство, ранее адвокат преступника заявила, что на решение судьи вынести смертный приговор значительно повлияла расовая принадлежность её подопечного.

Казнь Виалвы стала седьмой после отмены действия негласного моратория, действовавшего в стране на федеральном уровне с 2003 года. На уровне отдельных штатов власти продолжали все эти годы применять высшую меру наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах казнили заключённого, убившего 19 лет назад девушку, которую он считал колдуньей.