Владивосток, 25 сентября, 2020, 04:44 — ИА Регнум. Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 «Яков Баляев», направляющийся из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот (ТОФ), прошёл Северным морским путём и ожидается во Владивостоке в первой декаде октября. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Function.mil.ru Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» завершил переход Северным морским путем и в октябре прибудет во Владивосток

«Яков Баляев», корпус которого изготовлен из стеклопластика, был заложен на Средне-Невском судостроительном заводе в декабре 2017 года. Он стал четвёртым кораблём проекта 12 700 и первым, построенным верфью для ТОФ. В настоящее время на предприятии в разной степени готовности находятся ещё четыре «Александрита» — корабли «Георгий Курбатов», «Пётр Ильичёв», «Анатолий Шлемов» и «Лев Чернавин».

По прибытии корабля на ТОФ специалисты Средне-Невского судостроительного завода, экипаж и представители контрагентских организаций приступят к подготовке корабля ПМО «Яков Баляев» к прохождению заводских ходовых испытаний. Ожидается, что корабль будет принят в состав ВМФ и пополнит минно-тральные силы ТОФ в конце 2020 года.

Function.mil.ru Корабль «Яков Баляев»

Как сообщало ИА REGNUM, корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 «Яков Баляев», построенный на Средне-Невском судостроительном заводе, приступил к переходу из Санкт-Петербурга к месту базирования на Тихоокеанском флоте.