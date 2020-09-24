Сиань, Китай, 25 сентября, 2020, 02:05 — ИА Регнум. Провинция Шэньси на северо-западе Китая произвела 350 тыс. тонн концентрата яблочного сота в 2019 году, что делает ее лидером Поднебесной в этой области, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

В 2019 году около 147,6 тыс. тонн концентрата яблочного сока было экспортировано на общую сумму 1,15 млрд юаней (около $167,77 млн). Крупнейшими рынками-потребителями стали США, ЮАР, Россия, Япония и Австралия, сообщил глава Центра фруктовой промышленности Шэньси Вэй Яньань.

Около 9,22 млн му (свыше 614,6 тыс. га) земель Шэньси было выделено под культивацию яблок в 2019 году. При этом урожай составил 11,36 млн тонн яблок, что делает провинцию национальным лидером в обоих аспектах, сообщили в провинциальном департаменте сельского хозяйства и вопросов села.

Отмечается также, что внушительные объемы культивирования яблочной продукции внесли свой вклад в стремительное развитие переработки фруктов в провинции. Провинция занимается помимо производства соковых концентратов, также производит соки, вина, уксус и чипсы, сообщил Вэй.