Пекин, 25 сентября, 2020, 01:57 — ИА Регнум. Китайская национальная нефтяная шельфовая корпорация (CNOOC), запустила в эксплуатацию нефтяные месторождения «Люхуа 16−2» и «Люхуа 20−2», сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

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Компания является одним из крупнейших в Китае добытчиков шельфовой нефти и газа. Новый проект расположен на востоке Южно-Китайского моря, где средняя глубина достигает 410 метров. Планируется ввести в эксплуатацию 26 скважин, говорится в заявлении компании.

Проект, как ожидается, выйдет на пиковую производственную мощность 72,8 тыс. баррелей сырой нефти в день уже в 2022 году. Компания CNOOC Limited держит 100% долю в месторождениях «Люхуа 16−2» и «Люхуа 20−2».