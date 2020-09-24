Иерусалим, 25 сентября, 2020, 01:43 — ИА Регнум. В Израиле за прошедшие сутки умерло рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 53 человека, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Иерусалим

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Отмечается, что предыдущий «рекорд» по количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 был зафиксирован 23 сентября — тогда в Израиле скончались 40 человек. Таким образом, общее число умерших на израильской территории пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 1378.

Также за 24 сентября в Израиле выявили 7425 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 212 115 случаев инфицирования SARS-CoV-2. В настоящее время в Израиле госпитализировано 1356 пациентов, из них 685 находятся в тяжелом состоянии.